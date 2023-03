Tenir sa langue

#PrixFrontieres23 – Arrivée en France, Polina a dû se battre. Un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue... un nouveau prénom ? On l’a obligée. Et l’autre, l’ancien, le vrai ? Elle en a été privée, dépossédée. Il a été modifié et transformé.

Quand elle rentre à l’école, un « e » change tout. Pauline. Cette simple lettre était censée faciliter son intégration en France. Un changement qui, parvenue à l’âge adulte, ne plaît pas du tout à la jeune femme. Ce prénom, c’était le sien. C’était son histoire, son passé. Et pas seulement le sien, mais aussi celui de sa grand-mère.

Quand elle voulut inscrire Paulina sur ses papiers d’identité, rien n’est allé comme prévu. Elle essuie un refus ferme : désormais, Pauline a remplacé Polina. Mais ces syllabes incarnaient plus qu’une sonorité : elles portaient tout un héritage. Et son objectif, c’est de le regagner.

Commence alors une bataille entre Polina et la justice pour retrouver officiellement son prénom de naissance.