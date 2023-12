Oliver Rohe, Prix Littéraire France-Liban 2023

Selon l'Association des écrivains de langue française (Adelf), organisatrice du prix, ce roman offre une belle immersion dans la guerre civile libanaise à travers les yeux d'un adolescent ayant fui Beyrouth avec sa famille.

Quatre Blocs de bungalows, trois piscines, un bassin olympique, une plage, une jetée.Deux sous-sols.

C’est la station balnéaire.

Dedans l’adolescent, sa mère, sa sœur.

Ils ont fui Beyrouth Ouest.

La guerre est à vingt kilomètres.

Dans ce décor restreint, vide l’hiver et plein l’été, le narrateur vit en marge du temps, seul ou en meute, toujours en échec scolaire, toujours entouré des miliciens de la station balnéaire. Soumis à une violence latente, puis omniprésente, qui façonne les manières de penser, de sentir et de dire, les corps s’éprouvent et se construisent ; les amitiés, l’insouciance, les fugues restent possibles. Chant balnéaire est le récit épique d’une expérience de la guerre civile qui se confond sans cesse avec la vie ordinaire et d’une vie ordinaire qui s’obstine à persister dans la guerre.

Né en 1972 à Beyrouth, Oliver Rohe est le fils d'un père allemand et d'une mère libanaise. Il réside en France depuis 1990. Co-fondateur du collectif et de la maison d'édition Inculte, il a également contribué à diverses revues et écrit des pièces pour la radio. Son parcours littéraire comprend plusieurs essais et fictions. Ses deux premières œuvres romanesques, Défaut d’origine (2003) et Terrain vague (2005), ont été publiées par les éditions Allia.

Créé en 1981, ce prix est doté de 4000 €, et décerné à un auteur libanais ou écrivant sur le Liban.

Le jury de cette édition était présidé par Georgia Makhlouf et réunissait Carmen Boustany, Albert Dichy, Valérie Marin La Meslée, Abdallah Naaman et Bahjat Rizk. Sélim Nassib, auteur du Tumulte (Ed. De l'Olivier) et lauréat du prix en 2022, a également participé aux délibérations.

