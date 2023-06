Mathieu Burniat et Geoffroy Monde, Prix Lyon BD pour Furieuse

Les lauréats ont été révélés le 9 juin 2023, lors de la soirée d’ouverture de la Saison de la BD qui se tient du 1er au 30 juin. Le jury a remis ce prix au sein du Collège Graphique, nouvel espace investi depuis le 5 janvier 2023 par l’association Lyon BD Organisation. Dans ce bâtiment fraîchement rénové de l’ancien Collège Truffaut, de nombreuses associations et collectifs participent au foisonnement créatif du 9e art.

Mathieu Burniat et Geoffroy Monde ont été distingués parmi une première sélection de 12 albums. Ils concevront une exposition qui sera montrée lors de l’édition 2024 du Lyon BD Festival.

Le roi Arthur, celui de la légende ? Un vieil ivrogne décrépit qui passe ses journées vautré sur son trône. Sa gloire désormais bien lointaine, il la doit à l'épée magique que Merlin lui a forgée pour terrasser les hordes de démons venues envahir le royaume de Pendragon.

Devenue témoin de sa déchéance, l'arme enchantée s'ennuie ferme tandis que la princesse Ysabelle fulmine car son débris de père l'a promise en mariage à l'ignoble petit baron de Cumbre.

Toutes deux bien décidées à se trouver un meilleur destin, Ysa et l'épée s'allient pour fuir le château et partir à la recherche de Merlin et de Maxine, la grande soeur disparue. Mais le vaste monde peut se montrer bien cruel pour une princesse qui n'a connu que la vie de palais. Et les intentions de l'épée sont peut-être moins nobles qu'il n'y paraît...

- Furieuse (Dargaud), résumé par l'éditeur