Velibor Čolić Prix Joseph Kessel 2024 pour Guerre et Pluie

Ce Prix, financé par la Scam à hauteur de 5000 €, est attribué à un auteur ou une autrice pour un ouvrage en langue française qui s'inscrit dans la tradition littéraire de Joseph Kessel.

Originaire de Bosnie, le romancier Velibor Čolić utilise l'écriture pour narrer son expérience post-guerre. Engagé dans l'armée croato-bosniaque pendant le conflit de 1992, Čolić, alors âgé de vingt-huit ans, aspire à déserter ce conflit fratricide qu'il qualifie de « beuverie macabre ».

Dans les tranchées, un lieu où la morale s'effrite et où les valeurs humaines se diluent dans la boue, il décrit la survie, le désespoir, et le tragique. À l'écart des yeux des officiers, il prend la plume sur des carnets pour reconstruire un monde en paix, utilisant le verbe pour contrer les balles. Il affirme, cité par le président du jury Olivier Weber : « La poésie ne peut pas arrêter la guerre. Mais la guerre ne peut pas non plus arrêter la poésie. C’est déjà ça. »

Poursuivant son œuvre après le Manuel d’exil, Velibor Čolić écrit en français depuis 2008 et utilise l'humour délirant pour surmonter l'horreur. Les souvenirs des champs de bataille sont impitoyables, altérant le corps et l'esprit. Le temps, bien que reconstruit à travers des élucubrations, des digressions et des hallucinations, reste une blessure difficile à cicatriser, mais c'est à travers l'écriture que Čolić parvient à soigner certaines de ses plaies.

Exilé en France puis installé à Bruxelles, Velibor Čolić nous offre un roman drôle et grinçant, caustique mais parfois joyeux, marchant « vers la lumière ». En véritable Vaclav Havel des champs de bataille, il rappelle la dérision caractéristique des écrivains de l'Est et le théâtre de l'absurde. Son livre, une œuvre puissante sur la guerre, met en lumière la stupidité de celle-ci.

Velibor Čolić est né en 1964 dans une petite ville de Bosnie où il perdra sa maison et ses manuscrits, réduits en cendres pendant la guerre. Inspiré par sa propre histoire, il revient dans ses romans, publiés aux éditions Gallimard, sur les années de violence qui ensanglantèrent les Balkans : Guerre et pluie (2024) ; Le livre des départs (2020) ; Manuel d’exil. Comment réussir son exil en trente-cinq leçons (2016) ; Sarajevo Omnibus (2012).

