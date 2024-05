Manque de reconnaissance et de soutien financier”, le Prix Farniente s'arrête

Les signataires de ce texte sont formels : « En 4 ans, nous avons envoyé des dizaines de demandes de subsides auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles et nous avons essuyé autant de refus. »

En conséquence de ce qu'ils considèrent comme un « manque de reconnaissance et de soutien financier des instances publiques », le projet n'était plus tenable. Il s'agit d'une « décision mûrement réfléchie et le fruit d’une réflexion de plusieurs mois », complètent-ils sur leur compte Instagram.

Un modèle intenable sans soutien

L'association sans but lucratif (asbl) Time 4 Events, qui a repris la gestion du prix il y a 4 ans, a choisi de développer le projet au sortir de la pandémie du Covid-19, avec la création d'une programmation littéraire à l’année, via l'initiative Farnient’Game : un jeu en équipe qui accompagne dans la lecture des livres sélectionnés. Une « sorte de rallye-lecture ludique, adapté aux codes langagiers des ados », détaille l'équipe de Time 4 Events.

Elle a par ailleurs collaboré avec des écoles de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles pour intégrer des livres sélectionnés dans les programmes scolaires et a développé des clubs de lecture ; produit des livres audio des œuvres sélectionnées pour le Prix Farniente, destinés aux publics dyslexiques et malvoyants. Et en mai 2023, « malgré un budget limité », a organisé la première Farnient’Party à Charleroi, une journée littéraire destinée aux adolescents.

Un travail bénévole, et un besoin de fonds pour financer les rencontres avec les auteurs, l’achat de livres, les déplacements dans les écoles belge francophones, l’impression de matériel de communication pour les bibliothèques et les librairies, mais aussi pour rémunérer des animateurs dans le cadre de diverses activités. « Nous partageons un bureau pour y stocker notre bibliothèque grâce à laquelle nous coordonnons 9 clubs de lecture à qui l’on fournit des livres mensuellement », ajoute encore l'équipe de Time 4 Events.

#[pub-1]

Le tout pour un total de 104.400 € « pour mener à bien toutes nos activités, sur une année scolaire complète », présente cette dernière.

Un montant élevé qui, sans le soutien des institutions publiques, n'était donc pas viable pour « maintenir le Prix Farniente à flots ». Ses membres constatent par ailleurs : « Aujourd’hui, les financements alloués au secteur du livre plongent dans de lourdes difficultés financières tous·tes les acteurs du milieu. Le Prix Farniente n’est pas épargné. »

Le prix des ados

Au terme de cette aventure, l'heure du bilan : en 24 ans d'existence du Prix Farniente, né à Charleroi, 258 romans ont été sélectionnés : « Durant ces deux décennies, nous sommes fiers d’avoir pu rassembler des auteurs talentueux, des maisons d’édition renommées et des acteurs du monde littéraire pour offrir aux jeunes lecteurs une expérience enrichissante et inoubliable. Nous sommes fiers des choix audacieux qui ont été faits au niveau des romans sélectionnés, correspondant à nos valeurs d’inclusion, de partage, de plaisir et d’ouverture sur le monde. »

Et de conclure : « Nous remercions les auteurs, éditeurs, les enseignants, les libraires, les passeurs de livres qui ont permis de faire lire les jeunes pendant 24 ans. Nous tenons à remercier l’engagement des bibliothèques, qui ont porté les sélections du Prix Farniente. Et enfin, un immense merci à tous·tes les lecteurs, qui durant ces 24 années, se sont engagé·es dans cette grande aventure littéraire. La Farnient’Team, Lucie, Safwan & Samira. »

Le Prix Farniente se distinguait comme un prix littéraire conçu par et pour les adolescents, sans jury. Ces derniers participaient activement, dès la sélection des ouvrages jusqu'à la remise des prix. Après une année consacrée à la lecture, ils attribuaient le Prix Farniente aux auteurs de leur choix lors de la Farnient’Party. La sélection de 10 livres finalistes pour le Prix était assurée par le Farnient’Club, un club de lecture composé d'adolescents et d'adultes.

À LIRE - Noir d'Absinthe s'arrête : “La misère du monde de la culture”

#[pub-2]

Les membres du club, actifs dans divers lieux tels que bibliothèques, librairies et écoles à Charleroi, Bruxelles, Nassogne, et Mons, discutent et trient les livres pour déterminer les 10 finalistes, divisés en deux catégories : la sélection jaune et la sélection verte. Ces catégories, autrefois basées sur l'âge des lecteurs, différaient à présent selon le niveau de lecture, les thématiques et le nombre de pages.

Crédits photo : Prix Farniente