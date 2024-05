Fanny Dreyer et Victoire de Changy, Prix suisse du livre jeunesse

L’illustratrice fribourgeoise Fanny Dreyer et l’autrice belge Victoire de Changy sont les lauréates du Prix suisse du livre jeunesse pour leur album Collections, publié aux éditions La Partie en octobre 2023. La récompense est dotée à hauteur de 10.000 francs suisses, soit 10.000 € environ.

Le jury du prix a été séduit « par la complicité artistique qui se dégage de cette œuvre. L’écriture poétique de Victoire de Changy et les illustrations subtiles de Fanny Dreyer nous plongent dans les sensations profondes de nos relations affectives aux objets », indiquent les membres. « Chaque collection, présentée sous la forme d’un tableau animé, évoque le monde de l’enfance tout en lui apportant une lecture créative. L’originalité de cet album éclaire notre rapport au temps et à l’espace, elle fait battre le cœur des enfants au rythme de leurs passions. »

Fanny Dreyer, née en 1987, a grandi à Fribourg. Elle a étudié à l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, où elle vit aujourd’hui. Elle est illustratrice, graphiste et décoratrice. Outre les livres jeunesse, elle travaille également pour la presse, dans le domaine culturel et pour des agences de graphisme. Elle collabore avec différents artistes suisses et belges.

Victoire de Changy est née en 1988 à Bruxelles, où elle vit toujours. Elle écrit des romans, de la poésie et des essais pour adultes. Elle crée également des albums jeunesse. Ses œuvres ont été nominées pour de nombreux prix et récompensées par plusieurs bourses. Depuis 2022, elle gère la librairie indépendante Les Yeux gourmands à Bruxelles.

Cinq livres jeunesse avaient été retenus comme finalistes du Prix suisse du livre jeunesse 2024, et les autres auteurs nommés, Reto Crameri, Nando von Arb, Lisa Voisard et Eva Rottmann, ont reçu 2500 francs suisses.

Le jury réunissait cette année Nadège Coutaz (docteure en littérature comparée et enseignante, Fribourg), présidente ; Véronique de Sépibus (libraire et gérante de la librairie La Librerit à Genève) ; Kathrin Jakob (enseignante de langues dans une école professionnelle à Berne et doctorante à l’Université de Zurich) ; Maddalena Moccetti (bibliothécaire et critique littéraire à Lugano) et Stefan Schröter (chargé de cours à la HEP Zurich).

Depuis 2020, le Prix suisse du livre jeunesse récompense un travail exceptionnel en littérature pour les enfants et les jeunes, que ce soit un album, un documentaire, un roman ou une bande dessinée.

En 2023, le prix avait salué Le colibri, d'Elisa Shua Dusapin et Hélène Becquelin (La Joie de Lire).

Photographie : Victoire de Changy (crédits Marina Bourdais) et Fanny Dreyer (crédits M. D.)