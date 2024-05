Qui a remporté le Prix du Roman d'Écologie 2024 ?

Depuis son lancement en 2018, le Prix du Roman d'Écologie (PRE) vise à éveiller la conscience écologique en attribuant annuellement une distinction à un écrivain de l'espace francophone. Depuis des années, l'évocation des mutations écologiques s'impose naturellement au sein de la littérature. Et la diversité de ces récits marque les esprits.

Clara Arnaud remporte cette année le Prix du Roman d'Écologie, avec son roman Et vous passerez comme des vents fous (publié en 2023 chez Actes Sud), face à 5 autres titres, tous sélectionnés par un jury composé d'auteurs, de journalistes, et d'experts en questions écologiques, coprésidé par Laurent Quintreau, écrivain, et Lucile Schmid, vice-présidente.

Cette année, ce jury réunissait Sébastien Billard, journaliste à l'Obs ; Anais Denoits, directrice associée d'UTOPIES ; Alice Ferney, romancière ; Pauline Frileux, ethnobotaniste, maître de conférences à l'École nationale supérieure de paysage de Versailles ; Camille Guichard, écrivain ; Elizabeth Guillon, directrice animation et coordination transition écologique au Groupe La Poste ; Alexis Jenni, écrivain ; Christophe Manon, professeur à l’ENSAPC (école nationale supérieur d’arts de Paris-Cergy) ; Pierre Schoentjes, professeur de littérature française à l’Université de Gand, et Jacques Tassin, écologue.

Il est également composé d'étudiants de l'École Nationale Supérieure d'Arts de Paris Cergy ainsi que d'étudiants de l'École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles.

Pour Lucile Schmid, fondatrice du Prix et coprésidente du jury, Et vous passerez comme des vents fous, est un roman « prémonitoire ».

« Il renvoie à la poésie et au mystère des romans d'écologie que la création du PRE, il y a 7 ans, nous a permis de découvrir et de faire découvrir. Plus de quarante romans ont été sélectionnés depuis. Ils sont autant de récits différents de la grande traversée écologique qui est déjà la nôtre. La forêt, le feu, l'humus, les mystères du vivant, le sauvage et le domestique, nos rêves et nos cauchemars. Ces éléments s'incarnent cette année dans des personnages forts et de vraies histoires », souligne-t-elle.

L'année dernière, le prix avait salué Peine des Faunes, d'Annie Lulu, paru aux éditions Julliard.

