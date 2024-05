Camille de Peretti Prix Maison de la Presse 2024

Pour Agnès Martin-Lugand, « ce roman d’une formidable qualité littéraire nous entraine sur les traces de ce tableau volé de Klimt. En ouvrant les portes de la culture au plus grand nombre, il éveille notre notre curiosité et notre désir de tout connaître des tableaux de maîtres, de leur histoire à leurs secrets. Camille de Perretti dresse le portrait de personnages humains, nuancés, attachants, que l’on ne souhaite pas quitter. »

Elle confie avoir « été happée par cette saga familiale et j’espère de tout cœur que bon nombre de lecteurs partiront sur les traces de cette inconnue… »

Dans L'Inconnu du portrait, peint à Vienne en 1910, le Portrait d’une dame de Gustav Klimt a été acquis par un collectionneur anonyme en 1916 et retouché par l'artiste l'année suivante. Le tableau a été volé en 1997, pour réapparaître en 2019 dans les jardins d'un musée d'art moderne en Italie. Aucun expert en art, conservateur de musée ou enquêteur de police ne connaît l'identité de la jeune femme représentée ni les mystères qui jalonnent l'histoire de ce portrait.

À travers les époques, de Vienne en 1900 jusqu'au Texas des années 1980, en passant par le Manhattan de la Grande Dépression jusqu'à l'Italie moderne, Camille de Peretti tisse une saga familiale captivante. Son récit mélange secrets de famille, réussites spectaculaires, amours difficiles, disparitions et événements tragiques, offrant une fresque magistrale autour des destinées de la jeune femme du tableau et de ses descendants.

Née à Paris en 1980, Camille de Peretti a suivi ses études à l'École active bilingue Jeannine-Manuel avant de poursuivre en hypokhâgne et khâgne. Elle a ensuite intégré l'ESSEC. Après une expérience en tant qu'analyste financière dans une banque d'affaires à Singapour et professeur de cuisine française à la télévision japonaise dans une émission appelée La Cuisine de Camille, elle obtient son diplôme, s'inscrit aux cours Florent et fonde une entreprise d’événementiel.

Passionnée de peinture et de littérature, elle se dédie à l'écriture à plein temps depuis 2005. Elle est l’autrice de neuf romans, parmi lesquels figurent Thornytorinx (Belfond, 2005 - Prix du Premier roman de Chambéry), Le Sang des Mirabelles (Calmann-Lévy, 2019), et L’Inconnue du portrait (Calmann-Lévy, 2024).

L’héroïne de L’Inconnue du portrait est plumassière. À l’usine, du haut des cuves de nettoyage, elle regarde les plumes tournoyer à la surface de l’eau. Quand j’ai appris que mon roman était sélectionné pour le Prix Maison de la Presse, la petite plume jaune du logo m’a immédiatement fait penser à celles de mon héroïne. J’ai voulu y voir un signe, puis je me le suis interdit, par peur d’être déçue. Parce qu’un prix pareil, ce n’est pas rien ; c’est énormément d’espoir pour un écrivain. Le prix Maison de la Presse, c’est beaucoup plus de lecteurs que prévus. Or « sans votre fidèle lecteur vous n’êtes qu’une voix couinant dans le vide » écrit Stephen King - et Stephen King a toujours raison ! Quand mon téléphone a sonné et qu’on m’a annoncé la nouvelle, ma poitrine s’est électrifiée de joie. Je n’étais plus raisonnable, je sautais et je dansais dans mon salon, à la fois surprise et soulagée, et pleine de gratitude pour celles et ceux qui avaient décidé que mon Inconnue méritait d’être connue. Du fond du cœur, merci pour elle et merci pour moi. - Camille de Peretti, Lauréate 2024

Le Prix vise à distinguer un jeune écrivain francophone, et permet aux quelque 600 Maison de la Presse en France de dynamiser leurs activités de librairie. Le roman lauréat se caractérise par ses qualités littéraires et son attrait pour un large public, dans l'esprit d'un roman « populaire » en français.

#[pub-3]

Le groupe NAP, responsable du développement et de l'animation des enseignes Maison de la Presse, Mag Presse, et Point Plus, gère 1200 points de vente à travers la France et attire 800.000 clients chaque jour. Ce réseau est le premier réseau de commerces culturels de proximité en France et se classe comme la 36ème enseigne nationale.

Cela fera bientôt 60 ans que le Prix Maison de la Presse existe. Depuis plus d’un demi-siècle, il révèledes auteurs au grand public et symbolise l’attractivité des enseignes du Groupe NAP dans le domainede la culture. La longévité de cette tradition littéraire illustre encore davantage le rôle majeur qu’incarnent nos adhérents au sein du premier réseau de commerces culturels de proximité en France. C’est une tradition et un dynamisme dont nous sommes fiers ! »



- Arnaud Ayrolles, Président du Groupe NAP

Ce que les libraires pensent de L'Inconnue du portrait :

« Cette saga familiale et cette enquête nous tiennent en haleine de bout en bout. » - Maison de la Presse Mérignac

« Histoire follement romanesque dans laquelle se croisent trois destinées. » - Maison de la Presse Thuir

« À mesure que l’auteure les dévoile, on s’attache presque immédiatement à ces personnages hors du commun. » - Maison de la Presse Sannois

« Des personnages riches et complexes, miroirs de leurs époques. Chacun d’entre eux représente la pièce unique d’un puzzle historique dont on ne découvre l’image finale qu’en achevant notre lecture. » - Maison de la Presse Houilles

« Impossible de ne pas s’attacher à chacun des personnages qui composent ce livre. Leurs destins exceptionnels nous embarquent. » - Maison de la Presse Saint Jean Pied de Port.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Nierszawer Leextra / Calmann-Lévy