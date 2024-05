Eduardo Halfon, lauréat du Prix Berman 2024 pour Canción

« Eduardo Halfon s'est vu décerner le Prix littéraire Berman 2024 pour son roman Canción, qui, avec un sens du style inimitable et une narration auto-fictionnelle impressionniste, estompe toutes les frontières entre identité et masque, foyer et diaspora, passé et présent », affirme le jury en remettant la récompense.

« Canción est un riche portrait de la façon dont les vies sont façonnées par différentes couches d'identité, comment le hasard et la violence affectent les gens, quelle que soit la langue ou la culture », déclare Daniel Pedersen, président du jury. « Un court roman qui réussit à unir les longues et brisées lignes de l'histoire. » L'ouvrage, comme ses autres oeuvres, a été publié et traduit en France à La Table ronde, par David Fauquemberg, en 2021.

Eduardo Halfon est né au Guatemala en 1971 et a vécu aux États-Unis, en Espagne, à Paris, Berlin et ailleurs. Dans tous ses romans courts autofictionnels il a exploré l'héritage multiforme de la Diaspora et le pouvoir transformateur de l'imagination. Eduardo Halfon vit à Berlin avec sa famille.

Halfon a été traduit en quinze langues, dont l'anglais, l'allemand, le portugais, le danois, le norvégien et le néerlandais, et a remporté de nombreux prix et distinctions, dont le Prix national de littérature Miguel Ángel Asturias du Guatemala, la plus haute distinction littéraire de son pays.

Dans Canción, un auteur nommé Eduardo Halfon est invité à une conférence d'auteurs libanais au Japon : il plongera dans une réflexion sur les origines syro-libanaises de son grand-père paternel juif et son enlèvement dramatique par des guérilleros guatémaltèques dans les années 1960. L'ouvrage a reçu le prix littéraire espagnol Premio Cálamo en 2021 et a été nominé pour le Dublin Literary Award 2024.

Le Prix littéraire Berman a été créé en 2020 pour récompenser un auteur dont les œuvres incarnent les statuts du Prix, dans l'esprit de la tradition juive et des œuvres littéraires visant à explorer la riche culture juive et à la fois à « dépasser les époques et les cultures », en aspirant ainsi à l'universellement humain.

Il durera dix années, avec une attribution annuelle : les précédents lauréats sont David Grossman (2021), Péter Nádas (2022) et Maria Stepanova (2023). Les membres du jury sont Daniel Pedersen, Ingrid Elam, Hanna Nordenhök, Na'ama Rokem, Kaj Schueler et Thomas Steinfeld.

Pour la rentrée littéraire, il publiera dans la collection Quai Voltaire de La Table ronde Tarentule (trad. David Fauquemberg). En 1984, deux frères jeunes garçons, ayant trouvé refuge aux États-Unis, décident de retourner dans leur pays natal, le Guatemala. Ils se retrouvent au cœur de la forêt de l’Altiplano, dans un camp destiné aux enfants juifs.

Un jour, ils sont brusquement tirés de leur sommeil sous leurs tentes par des cris. Des années plus tard, le narrateur se remémore cet événement marquant de son enfance, survenu pendant la guerre civile au Guatemala. Au fil de rencontres inattendues, les conséquences de cet épisode s’éclaircissent progressivement.

