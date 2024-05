Les lauréats des British Book Awards 2024

L'ouvrage de G. T. Karber, Murdle, un livre-puzzle de résolution de meurtre, a été proclamé Livre de l'année toutes catégories confondues. Il a également remporté le prix dans la catégorie « Non-Fiction : Lifestyle & Illustré ».

Murdle avait créé la surprise à sa sortie en dominant les classements de ventes de livres aux Royaume-Uni en décembre, jusqu'à atteindre la première place à Noël. Il succède à Menopausing, de Davina McCall et Dr Naomi Potter, lauréat en 2023.

Rebecca F. Kuang a de son côté gagné le prix du Livre Fiction de l'année, pour la deuxième fois consécutive, avec Yellowface.

Dans une année importante pour l'édition jeunesse, Katherine Rundell a été nommée Autrice de l'Année. Elle succéde à Marian Keyes, Richard Osman, Bernardine Evaristo ou encore Bonnie Garmus. Le premier roman de sa nouvelle série de fantasy, Impossible Creatures, a remporté le prix du Livre de fiction pour enfants de l'année et était en lice dans quatre autres catégories.

Jamie Smart a reçu le prix de l'Illustrateur de l'année et a remporté le prix du Livre illustré pour enfants de l'année avec Bunny vs Monkey: Multiverse Mix-up. Brilliant Black British History de Atinuke a été élu livre de l'année dans la catégorie Non-Fiction pour enfant.

Dans la catégorie « Non-Fiction : Narration » Rory Stewart a devancé les mémoires du Prince Harry et de Britney Spears avec Politics on the Edge, un récit sur les arcanes du pouvoir politique du Royaume-Uni.

L'ouvrage de l'humoriste écossaise Fern Brady, Strong Female Character, relatant les expériences qu'elle a traversé avant son diagnostic tardif d'autisme, a également devancé le duc de Sussex, ainsi que les grands noms de la comédie Alan Partridge et David Mitchell, en remportant le prix du Livre de l'année dans la catégorie « Audiobook : Non-Fiction ».

Alice Winn est lauréate du prix de la Meilleure première oeuvre de fiction avec In Memoriam. Lisa Jewell et son None of This is True remportent à la fois le prix du meilleur Thriller et celui de l'Audiobook de l'année dans la catégorie Fiction. Raksha Dave est la « Découverte » de l'année avec Lessons from Our Ancestors. Et Rebecca Yarros remporte le prix du meilleur « Pageturner » avec Fourth Wing.