Trois lauréats pour les Prix de la Porte Dorée 2024

Pour le Prix Littéraire, deux romans ont été désignés lauréats ex-aequo : Djinns de Seynabou Sonko (Grasset, 2023), et Tout le monde n’a pas la chance d’aimer la carpe farcie de Elise Goldberg (Verdier, 2023).

Ce jour-là, Penda aurait souhaité ne pas répondre au téléphone et ainsi éviter les mauvaises nouvelles. Malheureusement, elle apprend que son ami Jimmy a été hospitalisé après avoir été en garde à vue. Sa mère est introuvable, et le médecin essaie de joindre Mami Pirate, la grand-mère de Penda et la voisine bienveillante de Jimmy. Tout va de travers pour Penda, qui vient de perdre son emploi de caissière dans la supérette du coin où elle travaillait depuis la fin de ses études. Elle envisage de rejoindre le cabinet de guérisseuse de Mami Pirate, mais pour cela, elle doit être initiée au Bwiti, une cérémonie traditionnelle gabonaise visant à se purifier des maladies de l'âme et des troubles psychiques. Dans l'espoir de sauver Jimmy, Penda se lance, mais son apprentissage est compromis par un être qu'elle est capable de ressentir depuis l'enfance, alors que les autres ne peuvent ni le voir ni l'entendre : son djinn. Tiraillée entre deux cultures et deux visions du monde, Penda s'interroge sur ses propres croyances et sur la maladie mentale dont souffre Jimmy. - Résumé de Djinns

Le jury est dirigé par Sabyl Ghoussoub et comprend Mohamed Berkani, journaliste à France Info Culture, Polina Panassenko, autrice et lauréate du Prix littéraire 2023, Sylvain Pattieu, auteur, Sarah Polacci, commissaire générale du Livre sur la place, et Léonie Simaga, comédienne.

Les deux lauréates succèdent à Tenir sa langue, de Polina Panassenko, primée en 2023.

Un grand-père décède et sa petite-fille récupère son réfrigérateur qu'elle installe dans sa cuisine. À peine la porte ouverte, nous nous retrouvons transportés dans la Pologne juive, découvrant un monde de foie de volaille, d' « ognonnes » et de gefilte fish, la carpe farcie en yiddish. La cuisine ashkénaze n'est peut-être pas la plus séduisante et le yiddish n'a pas toujours été une langue bien normée, mais ce sont autant de saveurs, de couleurs, de mots et de sonorités, toute une culture et une histoire qu'Élise Goldberg nous restitue dans ce premier livre à la fois drôle et émouvant. Selon la narratrice, l'histoire familiale est "un récit sans chair, dont ne subsisterait que la colonne, quelques arêtes" - une carpe, en somme, qu'il faut réussir à farcir si on veut l'aimer. - Résumé de Tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carpe farcie

Côté bande dessinée, c'est Charles Berberian qui remporte le prix, pour Une éducation à l'orientale. Il succède à David Sala, sacré en 2023 pour Le poids des héros.

Il peut être difficile de trouver sa propre identité lorsqu'on est né à Bagdad d'une mère d'origine grecque et d'un père arménien, et qu'on a passé son enfance à Beyrouth jusqu'à l'âge de 10 ans, juste avant le début de la guerre civile au Liban... Dans ses mémoires, Charles Berberian nous invite à découvrir son parcours personnel et sa quête de ses racines familiales. Ce récit intime et universel est le plus personnel de toute son œuvre et constitue un plaidoyer humaniste en faveur du dialogue entre les cultures, illustré avec chaleur et générosité. - Résumé de Une éducation à l'orientale.

Le jury est présidé par Marguerite Abouet, accompagnée de Maria Larrea, autrice et réalisatrice, Maëlle Reat, autrice et illustratrice, David Sala, auteur et illustrateur lauréat du Prix BD 2023, Aton Soumache, producteur, et Raphäl Yem, animateur de télévision et journaliste.

DOSSIER - Les Prix de la Porte Dorée 2024