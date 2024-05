British Book Awards 2024 : Boris Akounine succède à Salman Rushdie

Présentée par Nazanin Zaghari-Ratcliffe, journaliste britannique qui fut détenue pendant 6 ans en Iran pour espionnage, et soutenu par Index on Censorship — organisation qui lutte contre la censure dans le monde entier —, la soirée sera placée sous le signe de la défense de la liberté d’expression.

Lancé en 2022, le Prix Britannique du Livre pour la Liberté d’Édition (British Book Award for Freedom to Publish) cherche à souligner les menaces grandissantes envers les auteurs, éditeurs et libraires, tout en reconnaissant ceux qui combattent ces pressions.

Salman Rushdie, auteur américano-britannique d’origine indienne, avait reçu cette récompense l'année précédente pour son engagement en faveur de la liberté d'expression, au péril de sa vie.

Victime de censure

Le lauréat de cette année, Boris Akounine, de son vrai nom Grigori Chkhartishvili, est l'un des romanciers les plus lus en Russie. Désormais, le lauréat ne peut plus retourner dans son pays natal, suite à ses critiques du président Vladimir Poutine et de son choix de mener la guerre en Ukraine.

Ses positions, ouvertement affichées dans ses textes, lui ont valu d'être accusé par un tribunal moscovite de « justifier le terrorisme », et de faire l'objet d'un mandat d'arrêt par contumace.

Akounine est entré dans l’Histoire de la Russie : il est devenu le premier auteur à voir ses œuvres interdites en Russie depuis l'époque soviétique. Ses livres ont en effet été retirés des principales librairies du pays, et les représentations de ses pièces de théâtre… annulées.

L’auteur n’a pas manqué d’exprimer à son tour son désarroi face à la situation. Réagissant à l'obtention de la récompense, Akounine a assuré être « extrêmement honoré de recevoir ce prix, mais également profondément attristé, car je suis un auteur russe sans la liberté de publier dans mon propre pays. Mon rêve est de voir arriver le jour où ce prix ne sera plus nécessaire. »

Sa série la plus célèbre, Les mystères de L'inspecteur Fandorin, explore l'empire tsariste et soviétique, et a été vendue à plus de 20 millions d'exemplaires. Ses ouvrages combinent fiction et éléments historiques, captivant ainsi un large public international.

Les British Book Awards, également connus sous le nom de « Nibbies », sont les récompenses phares de l'industrie du livre britannique depuis 1990. Ils célèbrent les auteurs et illustrateurs qui touchent et inspirent le public, ainsi que tous ceux qui contribuent en coulisses à la réalisation et à la distribution des livres.

Photographie : Андрей Струнин, CC BY-SA 4.0