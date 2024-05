12 romans, 10 essais : les choix du printemps 2024 du Prix Renaudot

Le Prix Mallarmé, une des récompenses poétiques les plus anciennes et les plus renommées, honore un poète francophone pour un recueil de poésie ou l'ensemble de son œuvre et, depuis 2022, une œuvre étrangère traduite. Cette distinction est présidée par Sylvestre Clancier et le jury se compose des vingt-neuf membres de l'Académie Mallarmé.