Les lauréats du Prix du Livre du Réel 2024 sont connus

Ce prix, créé en 2016 à l’initiative de la librairie Mollat, vise à récompenser des œuvres qui excellent à la fois dans l'enquête et dans la création littéraire. Il entend souligner que la littérature ne se cantonne pas uniquement au roman ou à la fiction, mais qu'elle constitue également un outil fondamental pour comprendre le monde.

Au sujet de l'ouvrage de Nicolas Rouillé, le président du jury, Éric Fottorino, parle d'« une enquête fleuve », « où toutes les voix résonnent longtemps pour dire une condition humaine dévastée, dans cette Montagne Noire qui longtemps garda ses pires secrets. Ou comment le destin d’une mine raconte le chaos du monde et l’âpreté des intérêts souterrains. »

La mine d'or et d'arsenic de Salsigne, située dans l'Aude, fut l'une des plus importantes d'Europe. Cela fait vingt ans qu'elle est fermée, mais elle a laissé une empreinte durable sur la région et a façonné le paysage pendant plus d'un siècle. Actuellement, avec la possibilité d'une reprise de l'activité minière, les questions environnementales et sociales liées à la gestion post-minière prennent une importance cruciale.

Nicolas Rouillé a passé près de trois ans à collecter les témoignages des résidents de la vallée : anciens mineurs, ouvriers, militants écologistes, ex-dirigeants, syndicalistes, élus locaux, et habitants. Leurs paroles, pleines de force, telles que « c’est Zola multiplié par dix », « ils ne savent pas qu’il y a eu une grande vie », « c’est fascinant, cette amnésie du paysage », « on avait l’or et la mine, maintenant on a le vent et les éoliennes », se tissent pour former une histoire orale riche et complexe.

Né en 1971 et résidant à Toulouse, Nicolas Rouillé est un auteur de romans et de récits. Il puise l'inspiration pour ses écrits dans les enquêtes qu'il réalise dans des contextes diversifiés. Parmi ses œuvres, on trouve Timika. Western papou (Anacharsis, 2018), issu de son temps en Papouasie occidentale, Le Samovar (Demain les flammes, 2022), basé sur ses expériences dans des squats, et T’as pas trouvé pire comme boulot ? (Lux, 2023).

Crayon Noir, Samuel Paty, histoire d'un prof, s'interesse, comme son nom l'indique, à celui qui, dans l'après-midi du 16 octobre 2020, a été décapité par un islamiste tchétchène, à l'âge de 47 ans.

Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie dans un collège des Yvelines et père d'un jeune garçon, avait récemment utilisé des caricatures du prophète Mahomet de Charlie Hebdo lors d'un cours sur la liberté d'expression. Ce choix éducatif a déclenché une série d'événements tragiques. Lors de cette session à laquelle une élève était absente, elle a par la suite fabriqué un récit fallacieux sur le déroulement du cours. Ce mensonge a été exacerbé par son père, avec l'aide d'un islamiste radical, pour attaquer publiquement l'enseignant sur les réseaux sociaux. Cela a conduit à ce que Samuel Paty devienne la cible d'un terroriste tchétchène, aboutissant finalement à son assassinat.

L'ouvrage explore la vie de Samuel Paty et les circonstances menant à son meurtre. Basé sur des sources et interviews exclusives, ce récit graphique examine l'impact destructeur des réseaux sociaux et les répercussions de ce drame national. Il met en lumière les efforts pour maintenir les valeurs républicaines et le respect des libertés essentielles. Bien plus qu'un simple hommage à un enseignant qui n'était pas vu comme un héros mais qui était profondément engagé et passionné par son travail, aimant le rock des années 80, la philosophie et les parties de ping-pong avec ses collègues, Crayon noir célèbre la mémoire de Samuel Paty, devenu un symbole de la liberté d'expression.



« L’histoire méticuleuse et terrifiante d’un professeur de la République froidement pris pour cible par un assassin déterminé à tuer, au nom d’une vision sanglante et dévoyée de la religion. On sort tout à la fois éclairé et éprouvé par ce récit magistralement mené et dessiné », décrit Éric Fottorino.

Valérie Igounet, historienne et journaliste, occupe le poste de directrice-adjointe de l’Observatoire du conspirationnisme. Ses travaux de recherche se concentrent sur l’histoire politique et l’histoire des idées, avec une spécialisation dans les domaines du négationnisme, du complotisme et de l’extrême droite en France après 1945. Elle est l'auteure de plusieurs publications traitant de ces thèmes.

Guy le Besnerais a commencé à dessiner dès son enfance et a exploré la bande dessinée aux Ateliers des Beaux-Arts de Paris, avant de rejoindre l’association BD54. Suite à une carrière en tant qu’ingénieur de recherches, il s’est orienté vers l’illustration à plein temps en 2021. Crayon noir marque ses débuts dans le roman graphique.

Outre ce dernier, le jury est composé de : Judith Perrignon, journaliste et écrivaine ; Jean Claude Raspiengeas, journaliste à La Croix - hebdo ; Richard Werly, éditorialiste France/Europe pour Blick.ch ; des libraires de la librairie Mollat ; D'un jury interne de lecteurs du CIC Sud Ouest ; et d'étudiants lecteurs de Sciences Po Bordeaux

En 2023, le Prix Littérature Francophone a été remis à Alice Géraux pour Sambre, publié aux éditions JC Lattès (janvier 2023), et Graphique à Valentine Cuny-Le Callet pour Perpendiculaire du soleil, publié aux éditions Delcourt (août 2022).

