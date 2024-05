Jayne Anne Phillips Prix Pulitzer de la fiction 2024

Le Prix Pulitzer, administré par l'Université Columbia, récompense chaque année des réalisations dans le journalisme, la littérature et la composition musicale aux États-Unis. Établi en 1917 par Joseph Pulitzer, un magnat de la presse, le prix est décerné dans 23 catégories.

À l'exception du lauréat de la catégorie du service public qui reçoit une médaille d'or, chaque gagnant obtient un certificat et 15.000 $. Les prix sont administrés par le Comité des Prix Pulitzer, bien que l'annonce officielle soit faite par le président de l'Université Columbia.

Les citoyens américains sont les seuls éligibles pour les catégories Livres, Théâtre et Musique, à l'exception de la catégorie Histoire, qui n'a pas de restrictions de nationalité mais est réservée aux livres traitant de l'histoire des États-Unis. Chaque année, plus de 100 jurés sont sélectionnés par le comité du Prix Pulitzer pour siéger sur 22 jurys distincts pour les 23 catégories de prix. Pour chaque catégorie de prix, un jury fait trois nominations. Le comité sélectionne le gagnant.

Night Watch se déroule à la fin du XIXe siècle. ConaLee, âgée de douze ans, et sa mère Eliza, qui n'a pas parlé depuis plus d'un an, se retrouvent sur un voyage en chariot vers l'Asile d'Aliénés Trans-Allegheny en Virginie-Occidentale. Elles tentent de reconstruire leur vie loin de leur famille et de leur foyer. Le récit dévoile leur fuite vers les montagnes, la disparition du père de ConaLee pendant la guerre, et leur retour à la vie après l'asile...

Une autre Prix Pulitzer qui évoque l'État rural de la Virginie, après la lauréate 2023 Barbara Kingsolver, et son Demon Copperhead. Jayne Anne Philipps est née dans une petite ville de la Virginie occidentale, Buckhannon, et puise souvent dans l'histoire et la géographie des Appalaches pour nourrir son travail littéraire.

Parmi les ouvrages de la lauréate traduits en français, Billets noirs (Belfond, 1982), Rêves de machine (Albin Michel, 1992), Camp d'été (Plon, 1996), Voies express (Christian Bourgois, 1990), Traits d'union (Christian Bourgois, 2001), Lark et Termite (Christian Bourgois, 2009), et plus récemment Tous les vivants, édité chez L’Olivier en 2016 dans l'hexagone.

Elle était en finale du Prix Pulitzer de la Fiction, avec Yiyun Li et son Wednesday’s Child, et Ed Park et son Same Bed Different Dreams.

Tous les lauréats de la catégorie Lettres et Œuvre théâtrale :

Fiction - Night Watch, de Jayne Anne Phillips (Knopf)

Œuvre théâtrale - Primary Trust, d'Eboni Booth

Histoire - No Right to an Honest Living: The Struggle of Boston’s Black Workers in the Civil War Era, de Jacqueline Jones (Basic Books)

Biographie - King: A Life, de Jonathan Eig (Farrar, Straus and Giroux), et Master Slave Husband Wife, de Ilyon Woo (Simon & Schuster)

Mémoires ou Autobiographie - Liliana’s Invincible Summer: A Sister’s Search for Justice, de Cristina Rivera Garza (Hogarth)

Poésie : Poems, de Brandon Som (Georgia Review Books)

Non-fiction -A Day in the Life of Abed Salama: Anatomy of a Jerusalem Tragedy, de Nathan Thrall (Metropolitan Books)

Parmi les lauréats du Prix Pulitzer, William Faulkner, Ernest Hemingway, Harper Lee, William Styron, Norman Mailer, John Kennedy Toole, et plus récemment des auteurs comme Colson Whitehead, Cormac McCarthy, Jennifer Egan ou Louise Erdrich.

Le Prix Pulitzer de la fiction a été décerné à deux auteurs ex-aequo en 2023 : Hernan Diaz pour son texte sur les coulisses de la Grande Dépression des années 30, Trust, et donc Barbara Kingsolver, citée précédemment.

Crédits photo : Domaine public / Knopf