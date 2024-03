Création du Prix Antoinette Fouque : pour les femmes, par les femmes

Antoinette Fouque, cofondatrice du Mouvement de libération des femmes, est une figure marquante de la lutte pour les droits des femmes. À la fois militante, théoricienne, psychanalyste, femme politique, écrivaine et directrice de recherche à l'université, elle a également occupé le poste de députée européenne et présidé plusieurs organisations.

Sa devise, « penser en femme d'action et agir en femme de pensée », a guidé son parcours. Elle a développé des idées novatrices sur la différence des sexes et a réalisé un travail de réflexion inédit sur la procréation, en créant et en développant différents concepts qui ont enrichi la psychanalyse et les sciences humaines, économiques et politiques. En liant dès le départ la procréation à la libération des femmes, Antoinette Fouque a proposé une vision de société paritaire.

« La liberté que j’ai retrouvée à la naissance de ma fille, c’était l’amour des femmes. » – Antoinette Fouque

« Libérer la libido creandi de chaque femme, c’est donner sens, signification et orientation à ce qui vient, à l’Avenir. » Telle est la vocation et la devise du Prix Antoinette Fouque qui sera remis, tous les deux ans, à l’occasion du 8 Mars, Journée internationale des droits des femmes et la première fois, en mars 2025.

Trois prix seront dotés par session biannuelle autour des thèmes « S’engager », « Penser », « Créer ». La dotation de ces prix se fera sous différentes formes : dotation financière, publication de travaux, accompagnement d’un projet, etc.

REPORTAGE – Comment rendre les femmes plus visibles ?

Ce prix récompensera en effet une action, un mouvement, une pensée, une recherche, une création, portée par une ou des femmes en France et dans le monde, individuellement ou collectivement, œuvrant à libérer la libido creandi des femmes. Il pourra éventuellement être décerné à un homme s’étant particulièrement illustré dans une amélioration significative et déterminante du sort des femmes.

EXTRAIT - Antoinette Fouque, de la “libido creandi” à la libération

Le jury sera composé d’une dizaine de personnes (femmes et hommes) choisies pour leur engagement aux côtés d’Antoinette Fouque et/ou pour leurs engagements en faveur des femmes et pour leurs compétences et expertises.

Il sera placé sous l’égide d’un Comité d’honneur composé de personnalités de premier plan (parmi lesquelles de grandes actrices de la collection « La Bibliothèque des voix »).

« Aujourd’hui, nous sommes devenues poètes et nous écrivons nous-mêmes notre condition. Ici, nous chantons la gestation et les femmes fécondes, le mouvement par excellence qui déplace les lignes, qui pleure, qui rit, qui chante et qui s’anime, le désir de création permanent au corps de toute femme — ouvrage de dame ou œuvre de génie, dans la tapisserie au petit point comme dans la grossesse. Accomplissement — inachèvement sans fin. » (Antoinette Fouque, Dictionnaire universel des créatrices)

Crédits photo : Antoinette Fouque © Editions des femmes - Antoinette Fouque

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

DOSSIER - “Offrir aux femmes une terre d’accueil pour exister en tant que femmes”