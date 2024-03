Antoinette Fouque, une pionnière de la libération des femmes

Une plongée ludique et instructive dans la pensée et l'action d'Antoinette Fouque (1936-2014), une figure incontournable du Mouvement de libération des femmes en France. Cet ouvrage illustré pétille autant que les idées d'Antoinette Fouque ! De la création de lieux, physiques et symboliques, pour les femmes à l'apport conceptuel de cette grande intellectuelle, Julia Pietri nous embarque pour un voyage à travers la lutte pour les droits des femmes menée par Antoinette Fouque. On y découvre son influence motrice incroyable à mi-chemin entre super-héroïne et femme d'action. Dès octobre 1968, dans la foulée du mouvement de Mai, Antoinette Fouque cofonde le Mouvement de libération des femmes (MLF) au sein duquel elle proposera par la suite une instance de réflexion autour de l'articulation " psychanalyse et politique " qui fait l'originalité de sa pensée au sein du féminisme. Elle lance des journaux engagés, une maison d'édition, des femmes, qui, avec ses premières parutions au printemps 1974, révolutionne un paysage éditorial dont les femmes sont les grandes absentes, grâce à un esprit d'innovation sans pareil et qui la conduira à créer en 1980 la première collection de livres audio pour adultes, la Bibliothèque des voix. D'autres espaces suivront, la librairie des femmes et la galerie des femmes. Sa volonté de mettre en lumière la force créatrice des femmes se traduit également par la publication en 2013, du premier " Dictionnaire universel des créatrices ", un ouvrage devenu une base de données de référence. Sa contribution intellectuelle essentielle est également abordée dans cet ouvrage à travers quelques concepts phares de sa pensée, comme la " libido creandi " des femmes ou " la quatrième blessure narcissique ". Enfin, l'ouvrage aborde les conquêtes juridiques et politiques, françaises et internationales, d'Antoinette Fouque et du MLF, l'engagement de toute une vie.