Bons baisers d'Europe

Premier être humain à avoir appris les vingt-quatre langues officielles de l'UE, Fergus Bond est devenu l'ambassadeur idéal du multilinguisme. Alors que l'hyperpolyglotte s'apprête à prononcer une série de conférences en Europe, les identitaires de tous bords sont bien déterminés à le faire taire... Les barbouzes et les tueurs à gages sont lâchés ! Mais Fergus et sa jeune équipe de conseillers sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Philippe Mouche signe un roman d'espionnage loufoque, d'une acuité mordante, et invente (enfin ! ) un nouveau récit pour l'Europe.