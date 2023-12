Prix 2024 des lectrices et des lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris

La sélection dévoilée compte cinq ouvrages :

Mon petit, Nadège Erika (éd. Livres Agités)

Tumeur ou tutu, Léna Ghar (éd.Verticales)

L’unique objet de mon regard, Aurélie Lacroix (éd. Cambourakis)

La colère et l’envie, Alice Renard (éd. Héloïse d'Ormesson)

L’indésir, Joséphine Tassy (éd. L’Iconoclaste)

Pour la première fois depuis sa création en 2017, la sélection sera 100% féminine avec 5 autrices. La votation sera accessible sur le site bibliotheques.paris.fr ainsi que dans 27 bibliothèques de la Ville.

Le Prix des lectrices et des lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris sera remis par Carine Rolland, adjointe à la Maire de Paris en charge de la culture et de la ville du quart d’heure, à la lauréate le samedi 13 avril 2024 à 14 heures dans le cadre du Festival du livre de Paris, dans l’espace Agora du Grand-Palais Éphémère.

Ce Prix participatif associe les lectrices et lecteurs des bibliothèques en proposant chaque année à des usagères et usagers d’être membres du jury animé par Catherine Pont-Humbert, journaliste littéraire. Il est organisé avec la collaboration des trois librairies indépendantes membres de l’association Paris Librairies : Les Traversées (5e), La Plume vagabonde (10e) et L’Attrape-Cœurs (18e).

À LIRE - Anthony Passeron, 6e Prix des bibliothèques de la Ville de Paris

Ces 5 premiers romans sélectionnés ont été dévoilés hier, jeudi 7 décembre, à la bibliothèque historique de la Ville de Paris (4e) lors d’une soirée consacrée aux premiers romans, organisée en partenariat avec la Société des Gens de Lettres de France (SGDL), et en présence d’Anthony Passeron, lauréat 2023 du Prix des lectrices et des lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris pour Les Enfants endormis (éd. Globe) et Dea Liane, lauréate 2023 du Prix Révélation d’Automne de la SGDL pour Georgette (éd. de L’Olivier).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0