Qui se dissimule derrière l'unique premier roman, que nous élisons chaque année à l'Iconoclaste, pour incarner la jeune génération d'écrivains à l'occasion de la rentrée littéraire ? Dès réception du manuscrit de Joséphine Tassy, intitulé de manière saisissante "L'indésir", nous avons été immédiatement séduits par l'audace de son style d'écriture et la profondeur de son sujet. Puis nous l'avons rencontrée. Agée de 25 ans, originaire de Marseille et de la Martinique, parisienne de cœur, elle se laisse porter par ses voyages et se passionne pour l'étude aussi bien des politiques publiques que du swahili, de l'histoire de l'art, de la finance et des sciences cognitives.

Aujourd'hui chercheuse en économie du développement, on perçoit dans "L'indésir" l'influence de ses lectures, des nouvelles de Salinger, des romans philosophiques d'Hermann Hesse, du théâtre de Tennessee Williams et de la poésie amoureuse d'Aragon.