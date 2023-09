Un tout nouveau prix littéraire rend hommage à Gisèle Halimi

Gisèle Halimi a dédié sa carrière entière à la protection des droits des femmes, notamment celui à disposer librement de leur corps. Son nom est désormais associé à l'affaire judiciaire de Bobigny, celle d'Aix-en-Provence, ou au Manifeste des 343 où elle déclarait avoir avorté à une époque où cela était interdit.

Ce prix qui lui rend hommage honorera l'autrice ou l'auteur d'un livre de fiction rédigé en français et sorti entre le 31 août 2022 et le 30 septembre 2023. L'histoire abordera l'indépendance et les droits des femmes, tout en mettant en lumière la solidarité entre les genres.

Pour sa première édition, le prix sera decerné à un récit qui met en scène une protagoniste symbolisant la détermination féminine à obtenir et maintenir sa liberté, ou luttant pour les droits des femmes.

Ci-dessous, la première sélection du Prix Gisèle Halimi 2023 :

Casablanca Circus, Yasmine Chami, Actes Sud

L’amour comme un empire, Yasmine Char, Gallimard

Naufrage, Vincent Delecroix, Gallimard

Adieu Tanger, Salma El Moumni, Grasset

La famille de Pantin, Michèle Fitoussi, Stock

L’Alphabet du Silence, Delphine Minoui, Éditions de l’Iconoclaste

Triste tigre, Neige Sinno, P.O.L

Un simple dîner, Cécile Tlili, Calmann-Lévy

Les faiseurs d’anges, Martine Van Woerkens, Sabine Wespieser

Le jury est composé de Samia Maktouf (avocate aux Barreaux de Paris et de Tunisie, Présidente du Prix et de l’Association des Avocats Franco-Tunisiens), Razika Adnani (philosophe), la Vice-bâtonnière Dominique Attias, le Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, Elie Chouraqui (cinéaste), Annick Cojean (journaliste au Monde), la Bâtonnière Julie Couturier, le Vice-bâtonnier Vincent Niore, Chems-Eddine Hafiz (avocat honoraire), Nadia Hai (députée, ancienne Ministre), Margot Gallimard (directrice de la Collection L’Imaginaire), Aurélie Julia (directrice de La Revue des Deux Mondes), Jeanne Grange (directrice littéraire chez Calmann-Lévy), Christophe Rioux (universitaire, écrivain, journaliste à Lire Magazine Littéraire), le Vice-bâtonnier Jean-Yves Le Borgne, Bariza Khiari (ancienne Vice-présidente du Sénat), Saphia Azzedine (écrivaine, réalisatrice), Nadia Marouani (conseillère dans le domaine culturel) et Léa Santamaria (responsable de la librairie Les Libres Champs).

Madame Julie Couturier, Bâtonnière de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris, remettra le tout premier Prix Littéraire Gisèle Halimi, le 16 novembre 2023 à 18h30 à la Cour d'appel de Paris, en présence du jury et d'avocats. Le vainqueur recevra une dotation de 3000 €.

