Un simple dîner

« Dans le miroir de la salle de bains, elle se dévisage, et se voit telle que les amis d'Etienne vont la voir : une fille fade et gauche, une fille qu'il a choisie parce qu'elle ne risque pas de lui faire de l'ombre. »

Par une soirée étouffante d'août à Paris, deux duos se préparent à partager un repas. Etienne est l'hôte de cette rencontre nocturne. Claudia, sa douce et introvertie partenaire, a passé la journée aux fourneaux, utilisant la cuisine comme une diversion face à son anxiété latente.

Les convives, Johar et Rémi, ne sont pas non plus sereins. Autour de cette table, des desseins inavoués se trament tandis que certains s'efforcent de garder leurs mystères inexplorés. L'arôme piquant d'un curry, une veste qui tombe d'un siège, le moindre détail peut provoquer un bouleversement.

Dans ce suspense intimiste, Cécile Tlili questionne la position des femmes dans notre société et brode, avec une subtile finesse, un hymne à l'affranchissement et à l'indépendance.