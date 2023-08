Les faiseurs d'anges. 2023

Jeanne, bien qu'irrémédiablement stérile à la suite d'un avortement clandestin l'année de ses dix-sept ans, n'aura jamais le caractère d'une victime. Mené tambour battant, ce premier roman est le portrait plein d'humour et au cadrage serré d'une femme libre. Il fait également résonner l'esprit, les élans et les tragédies d'une époque - la question de la procréation et, d'autre part, le silence régnant sur la guerre d'Algérie - que Jeanne scrute avec une insatiable curiosité.