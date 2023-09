Les six finalistes du Prix Vialatte 2023 révélés

Voici les six finalistes :

Christian Authier, Poste restante, Flammarion

Jean-Hubert Gailliot, Le pickpocket des Champs Elysées, L’Olivier

Philippe Lacoche, Les ombres des Mohicans, Éditions du Rocher

Christine Montalbetti, Le relais des amis, P.O.L.

Laurine Roux, Sur l’épaule des gens, Éditions du Sonneur

Camille de Villeneuve, Le dernier torero, Gallimard

Le jury est composé de Claudette Vialatte, épouse de Pierre Vialatte, et descendante d’Alexandre ; Jacques Letertre, à la tête de la Société des Hôtels Littéraires ; Patrick Besson, écrivain et journaliste ; Astrid Eliard, auteure et essayiste ; Hervé Gaymard, ex-ministre ; Jean Brousse, éditeur et membre fixe du jury ; Vincent Garnier, directeur de Clermont Auvergne Tourisme, et Philippe B. Grimbert, récipiendaire du prix en 2022.

Ce dernier a été désigné lauréat 2022 pour son roman, La revanche du prépuce, paru aux éditions Le Dilettante.

Le secrétaire du prix, désigné par le journal La Montagne et la société des Hôtels littéraires, est David Ducreux.

