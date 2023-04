Christian Authier - fils de postiers et lui-même postier éphémère durant sa jeunesse estudiantine - a beaucoup aimé La Poste. De l'épopée héroïque de l'Aéropostale aux choses vues dans les bureaux de poste actuels, des tranches de vie aux descriptions d'un processus au sein duquel l'humain semble disparaître derrière les machines, l'auteur s'interroge : que reste-t-il aujourd'hui de ce service public profondément ancré dans notre mémoire et notre quotidien ? Et du facteur d'antan, dont le rôle social s'opérait naturellement, devenu désormais un homme ou une femme à tout faire moyennant finance ? A quoi ressemblent nos bureaux de poste quand ils ne sont pas supprimés, provoquant un sentiment d'abandon dans une France souvent rurale ? Maniant humour, colère et étude critique, Poste restante est un hommage à un métier autant qu'à la civilisation de l'écrit et de la correspondance.