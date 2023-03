Le Pickpocket des Champs-Elysées

Un pickpocket dérobe l'intimité d'autrui au risque de devoir à son tour se dévoiler. Eté 1969. Skip tourne les pages du journal et s'arrête sur une annonce : "Perdu 16 juillet après-midi quartier Champs-Elysées, anneau argent avec inscription : Katerine-6-5-9. Forte récompense. Répondre au journal qui transmettra". Pas besoin de vérifier dans sa poche intérieure, cette alliance, il l'a subtilisée. Il avait flairé le bon coup, avait été déçu de ne pas trouver de portefeuille ou de montre. L'alliance, elle, était venue toute seule bien que cette manipulation soit parmi les plus difficiles pour un pickpocket. Skip pourrait obtenir un beau pactole en la restituant mais prend peur quand il s'aperçoit qu'il a détroussé Grégoire Molyneux, un caïd des affaires et de la finance. Et Katerine, quel genre d'épouse est-elle ? Skip d'ordinaire se contente de croiser ses victimes, il ne les suit pas. C'est pourtant ce qu'il fait en emboîtant le pas de Katerine. En épiant les Molyneux, il dérobe désormais une partie de leur vie. Quitte à révéler la sienne. Le sens de l'observation est essentiel quand on est pickpocket. Jean-Hubert Gailliot le possède aussi, au plus haut degré, en recréant de manière frappante l'ambiance du Paris de la fin des années 1960. Mêlant roman noir et étude de moeurs, il fait se croiser deux mondes qui habituellement ne se mélangent pas, celui des bourgeois et celui des voyous. Né en 1961, cofondateur des Editions Tristram en 1987, Jean-Hubert Gailliot est l'auteur de plusieurs romans, tous parus aux Editions de l'Olivier, dont Le Soleil qui a reçu en 2014 le prix Wepler.