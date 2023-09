Un prix pour tous les lecteurs : cinq romans à dévorer

La Sélection du Prix du livre de la Ville de Lausanne 2024 présente les œuvres de plusieurs auteurs notables, dont Isabelle Aeschlimann avec Les secrets de nos cœurs silencieux, Étienne Barilier avec Noor, Kyra Dupont Troubetzkoy avec Le piège de papier, Rinny Gremaud pour Generator et Jean-François Haas avec La Folie du pélican.

Ces ouvrages abordent divers thèmes tels que les secrets familiaux, les destinées singulières, les relations complexes et les quêtes personnelles. Ils offrent un aperçu de la littérature suisse contemporaine.

Le public est invité à lire ces œuvres et à participer à des rencontres mensuelles avec les auteurs de octobre 2023 à février 2024 à l’Auditorium MCBA de Plateforme 10. Des clubs de lecture sont également organisés à Lausanne et dans d'autres régions de Suisse romande. De plus, entre le 1er janvier et le 29 février 2024, les lecteurs auront l'opportunité de voter pour leur roman préféré. L

e Prix du livre de la Ville de Lausanne, instauré en 2014, vise à promouvoir la lecture, la discussion autour des livres et la littérature en Suisse romande.

Crédits photo : Ville de Lausanne

