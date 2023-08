Les lauréats des premiers TikTok Book Awards révélés

« Des milliers de personnes » ont voté sur le hub TikTok, selon la plateforme, pour leurs auteurs, ouvrages et librairies préférés, à partir d’une liste restreinte établie « par certains des plus grands noms britanniques du monde de la littérature, de l’édition et de #BookTok ».

Parmi lesquels on peut citer les auteurs Candice Braithwaite ou Elizabeth Day, dont le roman, La pie voleuse (trad. Maxime Berrée) a été édité en France en 2022 chez Belfond. Mais aussi, entre autres, des représentants des éditeurs anglo-saxons, comme le responsable des réseaux sociaux chez Bloomsbury, Trâm-Anh Doan, ou un cadre de chez Bonnier Books.

Voici les lauréats des premiers TikTok Book Award :

Meilleur livre de l’année

Honey & Spice, de Bolu Babalola (Pas encore traduit en français)

Auteur BookTok de l’année

Holly Jackson

Créateur BookTok de l’année

Eden Victoria (@edenvicttorria)

Meilleure librairie indépendante

Portobello Bookshop, à Édimbourg

Meilleur renouveau (Revival)



Orgueil et préjugé (trad. Eloïse Perks), de Jane Austen

Meilleur livre pour mettre fin à une crise de lecture

Tout ce que je sais sur l'amour (trad. Valéry Lameignère), de Dolly Alderton, Mazarine

Meilleur livre que j'aimerais pouvoir relire pour la première fois

Heartstopper Tome 1 - Deux garçons, une rencontre (trad. Valérie Drouet), d'Alice Oseman, Hachette Romans

TikTok revendique à présent plus de 167 milliards de vues et plus pour les critiques et les recommandations de la communauté #BookTok qui, assure-t-elle, « font grimper les ventes de livres, aidant à soutenir les librairies indépendantes et à lancer la carrière d’auteurs et de genres prometteurs ou auparavant sous-représentés ».

La plateforme n’en finit plus de se développer autour du live, pour Young Adult le plus souvent : en septembre dernier, elle signait encore un partenariat avec l’éditeur Penguin Random House, et de rendre possible la création d’un lien vers son oeuvre favorite, et de le taguer dans les vidéos. En outre, elle s’essaye aux textes à présent, jusqu’à 1000 caractères, lorgnant du côté d’Instagram et Facebook.

L’entreprise qui possède TikTok, Bytedance, a par ailleurs lancé 8TH NOTE PRESS, destinée à des produits et services pour la publication et la diffusion de livres numériques.

Crédits photo : TikTok