ByteDance, propriétaire de TikTok, se lance dans l’édition numérique

Le dépôt de la marque 8TH NOTE PRESS a été repéré par Business Insider. Avec cette plateforme, les utilisateurs liront et téléchargeront des livres numériques. Ils accéderont également à un service d'autopublication pour leurs ouvrages. Enfin, une librairie est à disposition pour commander les œuvres aux formats audio, imprimé et numérique.

Capitaliser sur le succès de #BookTok

Si l’on ignore encore les intentions de ByteDance, édition et distribution de livres semblent une étape logique pour ce groupe chinois. Près de 17 millions de vidéos ont ainsi été visionnées et partagées des milliards de fois sur son réseau social TikTok, depuis l'apparition du hashtag #BookTok, dédié à la lecture et aux ouvrages.

La marque ne serait pas liée à TikTok, affirme-t-on, mais ByteDance « cherche toujours de nouvelles opportunités ». Le réseau social constituerait ainsi un atout de choix pour un éditeur, par l'exploitation des données des utilisateurs - qui servent par ailleurs des intérêts chinois.

Difficile d'imaginer ByteDance se privant de TikTok comme outil d'analyse, certes, mais aussi de promotion, avec le recours à des influenceurs pour mettre en avant les productions de 8TH NOTE PRESS... En septembre 2022, avec le groupe Penguin Random House, le réseau social avait mis au point une fonctionnalité spécifique pour la valorisation des titres et un achat facilité.

Un secteur déjà éprouvé

La société mère n'est pas étrangère à l'industrie du livre. En 2020, la société rachetait près de 11 % des parts de Yuewen – cotée en bourse et spécialisée dans la lecture en ligne. Elle gère aussi l’une des applications de romans en ligne les plus populaires de Chine : Tomato Novel.

En 2021, ByteDance avait également lancé Mytopia. Similaire à Yuewen, cette application anglophone propose des genres tels que la romance, l’horreur et la fantaisie. Elle offre aussi des récompenses pour encourager les auteurs à publier leurs romans.

Ce nouveau projet pourrait-il faire de l'ombre à Amazon, maître de l'autopublication ? Rien n'est moins sûr : Benedict Evans, spécialiste du secteur, a estimé fin 2019 qu'Amazon détenait « 50 % ou plus du marché américain des livres imprimés et au moins les trois quarts des ventes d'ebooks des éditeurs »... Pour les auteurs indépendants, les données manquent, mais la bonne position de la firme ne fait aucun doute.

Le 5 mai 2023, le géant américain a pour sa part inauguré « Inspire », une nouvelle fonctionnalité vidéo disponible aux États-Unis, rapporte Business Insider. Les utilisateurs peuvent désormais accéder à un flux de courtes vidéos autour de produits divers, à l'instar du format TikTok, particulièrement efficace pour inciter à la consommation. Pour le lancement, Amazon a collaboré avec des influenceurs, des marques et des acheteurs.

