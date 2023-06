Le lauréat 2023 du Prix Marcel Pagnol est Joseph d'Anvers

Voici le résumé du titre lauréat par son éditeur :

Ils sont six. Jeunes, rebelles et insouciants. Idéalistes et sans concession, ils traversent leur adolescence avec des rêves trop grands pour eux. Dans trois mois, ils passent le bac. Mais aujourd'hui, Kurt Cobain est mort... Et tout va basculer. Comment se construire quand tout autour vacille et que les repères explosent ? Comment jouir de ces derniers instants avant l'âge adulte alors que la société leur réserve un avenir dont ils ne veulent pas ? Ils sont les ultimes représentants de la génération X, et vivent là les premières heures d'un monde en plein bouleversement.

Nous sommes en 1994. D'ici peu, rien ne sera plus pareil. Dans cette chronique de fragments de vie, Joseph d'Anvers nous offre l'instantané fulgurant d'une époque en mutation.

- Un garçon ordinaire, de Joseph d' Anvers