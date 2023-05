1994. Un garçon ordinaire, un lycée quelconque, un quotidien comme les autres et une bande de potes. Adolescents de 17 ans bientôt 18, des rêves plein la tête et des désillusions plein le quotidien. Dans trois mois, le bac. Mais en attendant Kurt Cobain est mort et leur monde bascule, leurs repères explosent.

Mais au-dessus de toute cette banalité, la magie de la musique et la relation du protagoniste avec cette dernière. La guitare qu’il gratte amoureusement, le groupe qu’il forme avec deux acolytes, les émotions nouvelles et troublantes qu’il découvre en composant ses propres morceaux.

Joseph d’Anvers transforme tous ces petits moments précieux en un roman court, mais intense qui se dévore ou se déguste comme autant de fragments d’une vie que chacun a ou en tout cas aurait pu vivre. Simplicité, justesse et intensité sont au rendez-vous pour raconter cette jeunesse de province.

Un tableau de la génération X, de l’adolescence des années 90 tout en finesse. Le cheminement vers l’âge adulte décortiqué avec la douceur et le mordant d’une mélancolie propre à cette époque. Un roman d’apprentissage pas comme les autres à découvrir d’urgence.