Le Musée a très tôt fait le choix de soutenir une littérature forte, engagée, vivante

ActuaLitté : Quel est le lien du Musée avec les livres – ou plus globalement la lecture ?

Constance Rivière : Les livres sont présents dans le Musée depuis sa création en 2007. À travers une médiathèque enrichie au fil des années, et qui fait référence pour tout ce qui a trait à l’histoire de l’immigration, avec des essais bien sûr mais aussi beaucoup de fiction.

Le roman, le récit, la bande dessinée sont autant d’approches sensibles du réel, qui permettent d’incarner et donc de transmettre l’expérience migratoire, l’altérité, les complexités qui en résultent comme les richesses qu’elles apportent. Le musée a aussi très tôt fait le choix de soutenir une littérature forte, engagée, vivante avec la création du Prix littéraire dès 2010. A cette époque, c’est le premier prix littéraire attribué par un Musée.

Ce soutien ne cesse de se renforcer avec la création du Prix BD et l’accueil d’une résidence d’écriture portée par le conseil régional d’Ile-de-France. Cette année, nous avons accueilli Nedjma Kacimi qui était la lauréate du prix 2022.

Combien d’ouvrages avez-vous reçu pour les deux prix ?

Constance Rivière : Près de soixante-dix romans, tous parus en 2022, ont été lus cette année par le comité de lecture du Palais de la Porte Dorée. Les échanges ont été nombreux, passionnants parfois passionnés ! Au final, le comité en a retenu sept à soumettre au jury.

Tous les auteurs sélectionnés pour le prix ont été invités au Palais pour présenter leur livre et échanger avec le public.

Concernant les bandes dessinées et romans graphiques, nous en avons reçu une trentaine qui témoignent de l’intérêt grandissant du genre pour nos sujets. C’est une excellente nouvelle pour nous, car cela permet de toucher un nouveau public.

Qu'avez-vous pensé des titres retenus de cette année ?

Constance Rivière : Ce qui ressort de la sélection, c’est d’abord une grande richesse dans la diversité des approches, des styles, des formes narratives ou de l’expression graphique. Grande diversité des auteurs et autrices aussi, avec des primo-romanciers mais aussi certains connus et reconnus qui abordaient parfois pour la première fois aussi directement leur histoire migratoire.

Il me semble toutefois que le fil rouge pourrait être la mémoire, qu’elle soit personnelle, familiale ou historique. Nous avons lu beaucoup de récits qui ont une dimension autobiographique, Stardust de Léonora Miano, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent de Maria Larrea, Un homme sans titre de Xavier Le Clerc, Porca Miseria de Tonino Benacquisat, Tenir sa langue de Polina Panassenko.

Côté BD, Le poids des héros de David Sala, Les Portugais d’Olivier Afonso, ou Bella Ciao de Baru sont autant de sagas familiales ou récits d’enfance. D’autres livres étaient moins directement personnels, mais s’intéressaient à la dimension collective de notre mémoire. Je pense par exemple à la colonisation de l’Algérie avec Attaquer la terre et le soleil, la guerre d’Indochine avec 40 hommes et 12 fusils, le massacre d’Aigues-Mortes avec De sel et de sang, l’immigration italienne avec Baru et Tonino Benacquista…

Que disent de notre monde les ouvrages promus de cette année ?

Constance Rivière : David Sala rend hommage à ses grands-pères réfugiés espagnols et héros de guerre et de la résistance. L’auteur convoque les récits des uns, les souvenirs des autres et retrace l’histoire familiale, la sienne aussi, hantée par ses « héros ». Les illustrations, magnifiques, marquantes, au service de l’histoire, ont emporté les membres du jury.

Tenir sa langue nous fait aller et venir, d’un pays, d’une langue à l’autre. De la francisation d’un prénom à sa reconquête Polina Panassenko déplie le récit d’une double injonction : maîtriser le français sans perdre son russe. Ce premier roman a marqué par sa justesse, mais aussi par son ton, drôle et émouvant, qui dit toute la difficulté d’être soi, sans renoncement et sans dette.

