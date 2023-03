Je vais, tu vas, ils vont

#PrixFrontieres23 – Richard, un professeur de lettres berlinois vient de prendre sa retraite. Rien ne se passe, il a du temps. Trop de temps : son épouse est décédée, il n’a pas d’enfant, il vit seul. Un jour, il croise des demandeurs d’asile africains, sur la place Oranienplatz.

Une idée lui vient, un nouveau projet : ces gens intriguent Richard, et il va se lancer dans une enquête pour bâtir sa propre thèse sur le sujet. Il va accompagner certains de ces hommes, connaître leur histoire, celles de leurs différents pays et de leurs habitants.

Et tout ce temps Richard s’interroge et essaye de comprendre le monde. Progressivement il commence à saisir tout ce qu’il avait appris et compris dans ses études et son métier académique sous un nouveau jour, autrement et mieux.

Une confiance s’établit entre l'enseignant retiré et ces hommes venus d’ailleurs. Plus encore : une amitié.