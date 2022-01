Voyage au coeur de Bleu Nuit, guidé par la plume de Dima Abdallah

Le narrateur, jamais nommé, trouve un refuge inhabituel dans l’impersonnalité d’une vie marginale, dehors, avec, pour seul compagnon, un sac de couchage. Il marche, jour après jour, découvrant ce quartier autour du cimetière du Père-Lachaise, après avoir laissé tomber ses clefs dans une bouche d’égout. Ainsi, pas de retour en arrière possible – il faut avancer, voilà tout.

« Les jambes ont réclamé de traverser le boulevard, alors j’ai traversé. Cette frontière infranchissable, sorte de rivière de lave, ligne de démarcation intraitable entre moi et le monde, s’est évanouie sous mes pieds qui foulaient le bitume dans un rythme régulier. Je marchais comme marchent les gens. Je traversais comme traversent les autres. Je ne pensais à rien à part au bruit qu’avaient fait les clefs quand je les avais jetées dans la bouche d’égout. Ça et le son métallique de la porte de l’immeuble qui se refermait derrière moi. Je marchais. Mes jambes n’avaient pas oublié. »

Notre protagoniste se laisse happer par le gris des trottoirs, des bâtiments parisiens, de l’atmosphère, avec un seul espoir : celui d’échapper à ce bleu qui le hante. Une simple couleur, une mélodie, un souvenir, une personne, une odeur, un endroit – finalement, tout à la fois ; voilà ce qu’exprime ce bleu nuit, ce bleu océan, ce bleu glacial qui plutôt que de fasciner, suffoque. Un supplice quotidien pour cet esprit tortueux, torturé, que l’on découvre chapitre après chapitre.

Un esprit perdu, mais une âme douce et bienveillante, qui émeut à travers les descriptions de cette vie dans les rues inhospitalières de Paris, où il parvient pourtant à trouver la beauté dans les choses simples, dans les choses du quotidien.

Des descriptions, aussi, de ces quelques femmes ou jeunes filles qui ponctuent sa semaine. Mardi, Emma sort aux alentours de 10 heures. Le mercredi, la jeune Ella propose timidement un croissant, avant de partir à l’école. Martha, elle, offre des biscuits au goût médiocre qui s’accompagnent d’un « bon courage ». Chacune, à sa manière, évoque un morceau du passé du narrateur, dont le cœur se déchire et se recoud, encore et encore, à mesure que le temps passe. Les jours, les mois, les semaines, mais le bleu ne disparaît pas. Ne faire que grandir, l’étouffer un peu plus.

Le narrateur que nous propose Dima Abdallah est un personnage d’une complexité et d’une profondeur saisissante. Ouvrir la première page, c’est se perdre dans un dédale poétique et franc, un royaume incertain et pourtant si honnête. C’est se lancer dans un voyage olfactif, déstabilisant, émotionnel et personnel, à cœur ouvert. Outre la singularité de cette histoire, celle du style de Abdallah est digne d’une mention spéciale : comment ne pas se laisser séduire par cette plume envoûtante ?

Un ouvrage à lire, relire, lire encore…