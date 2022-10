Belle et Sébastien : le duo de Cécile Aubry de retour au cinéma

Pour l'écriture du scénario, Pierre Coré a obtenu l'aide d'Alexandre Coffre, réalisateur et scénariste. « On a toujours plus d’idées à deux. Avec Alexandre, c’est facile et on rebondit de manière constructive sur l’écriture. Il est souvent plus pointilleux sur la structure, et quand je m’égare dans trop de digressions, il me ramène aux réalités de la dramaturgie. C’est un bon garde-fou », explique-t-il.

Cécile Aubry, créatrice de Belle et Sébastien, a signé la série télévisée avant d'écrire plusieurs ouvrages pour la jeunesse mettant en scène ses personnages. D'ailleurs, notons que Belle et Sébastien : Nouvelle génération s'accompagne de la parution d'un livre homonyme, signé Christine Féret-Fleury, publié chez Hachette.