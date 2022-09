Knock At The Cabin : Shyamalan adapte un roman de Paul Tremblay

Pas encore traduit en français, The Cabin at the End of the World a été copieusement salué à sa parution, notamment par un Prix Bram Stoker et un Prix Locus. Il se trouve désormais sur grand écran sous le titre Knock At The Cabin, et le film sortira en salles le 1er février 2023.

Le long-métrage réunit Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Kristen Cui, Abby Quinn et Rupert Grint. Le scénario est cosigné par M. Night Shyamalan en collaboration avec Steve Desmond et Michael Sherman.