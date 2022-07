Hugh Grant dévoile Donjons & Dragons

En 40 ans de carrière, Hugh Grant n’avait jamais été invité à siéger à l’une des tables de la fameuse Comic-Con International de San Diego. « Nous avons essayé de venir avec Raison et Sentiments » blague-t-il devant la foule compacte réunie dans le hall H du centre de convention.

Dans le film D&D, il tient le rôle de l’antagoniste : Forge. Auprès des spectateurs, il confesse n'avoir jamais pensé que cela puisse devenir son genre de film, rapporte la BBC. « Mon agent m’a dit “je vais t’envoyer ce truc sur Donjons & Dragons”. J’ai pensé, “Je ne pense pas que ce soit pour moi, très cher”. Et puis je l’ai lu et c’est vraiment hilarant. »

« Les deux Jonathans qui l’ont écrit et réalisé ont du être biberonnés aux Monty Python ou quelque chose du genre. Parce que c’était un script vraiment très amusant. »

Présents, les deux réalisateurs nuancent les propos de l’acteur : Jonathan Goldstein et John Francis Daley se retrouvent après Game Night et Vive les vacances, deux comédies bien loin de l’univers du jeu de rôle qu’ils ont tenté d’adapter. « Il était très important pour nous de garder l’équilibre entre l’humour, les enjeux élevés et le drame qui est tout aussi réel. C’était vraiment un défi. »

Une réussite critique

Ils ont précisé être des fans de la première heure du jeu : Goldstein joue depuis qu’il a 10 ans et se rappelle de ses personnages tués par son frère, qui était le maître du jeu. Daley a commencé à jouer pendant qu’il jouait dans la série Freaks and Geeks (1999).

La réaction des fans présents au Comic con aux deux séquences exclusives et à la bande-annonce révélée ce jour-là a été positive. « Ce sont les fans qui comptent le plus à certains égards. Si nous pouvons les rendre heureux, alors nous savons que nous avons réussi » a déclaré Goldstein.

Et de poursuivre : « Nous avons fait le film pour leur plaire ainsi qu'aux non-fans. Donc obtenir une approbation de tous ces publics est très significatif, mais nous savons aussi que ce sera un divertissement pour les gens qui ne jouent pas au jeu. »

Mêlant action, fantasy, comédie et quelques un des monstres les plus iconiques de D&D la première bande-annonce n'a cessé de faire parler d'elle depuis sa sortie. Le film est produit et distribué par Paramount et Hasbro, qui détient les droits du jeu de rôle.