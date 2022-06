Coécrit par Jean-Claude Carrière, Le Charme discret de la bourgeoisie au cinéma

Trois femmes rwandaises meurtries par le génocide perpétré contre les Tutsi en avril 1994 et le viol de soldats français brisent le silence. Le réalisateur Michaël Sztanke et l’écrivain et chanteur franco-rwandais Gaël Faye, qui avaient un lien différent avec l’histoire du Rwanda mais une envie commune et profonde de travailler ensemble les questions de justice et de mémoire, ont conçu un film pour Arte Reportage, comme un hommage au courage de ces survivantes.