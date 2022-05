L'inusable Détective Conan de retour pour un nouveau film

Sorti en 2021 au Japon, Détective Conan : La Fiancée de Shibuya a reçu un très bon accueil : ce 25e film de la licence a été réalisé par Susumu Mitsunaka, qui s'attaque pour la première fois à l'univers imaginé par Gōshō Aoyama.

« Au début, je n’avais pas d’idée précise de ce que je voulais faire, mais en avançant sur ce projet, j’ai pensé que ce serait bien si j’arrivais à donner une nouvelle dimension à Conan et aux personnages. Et puis, en visionnant des films plus récents, je me suis rendu compte à quel point ces derniers n’étaient plus destinés aux enfants, mais aux adultes », explique-t-il.