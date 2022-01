Un “trésor” exhumé à Orléans : les 1000 fanzines dessinés par Norbert Moutier 

Originaire d’Orléans, Norbert y rejoue numéro après numéro les aventures de ses héros favoris, issus de l’édition pour la jeunesse de l’après-guerre des années 1950-60, avec le soutien indéfectible de sa mère, Simonne. D’autant plus inestimable lorsque l’on sait que Norbert Moutier est finalement devenu éditeur, libraire, auteur de fanzine culte et cinéaste de série Z.

Riche de ces découvertes, Xavier Girard, coordinateur de la classe préparatoire de l’École supérieure d'art et de design d’Orléans (ESAD), se lance dans un travail titanesque de recherche et de numérisation. D'abord, à des fins de consultation, d’abord, puis dans un but d’échange et de partage, nous raconte-t-il. « Il me fallait partir à la chasse aux informations, pour découvrir si les fanzines étaient ou non des originaux, qui les avaient faits, à quelle date et bien plus encore. Cette découverte a enclenché une forme d’enquête, un véritable jeu de piste. »

« C’était comme voir un enfant d’une autre époque dans la démarche qui m’anime, moi, au quotidien. » Naît alors l’idée d’une exposition itinérante, comme un hommage à Moutier, décédé en janvier 2020. La Collection aventures, l’expression brute d’un enfant d’Orléans en 1000 bandes dessinées pointe le bout de son nez, soutenu par l’ESAD. Car, comme il le dit lui-même, « mon cœur d’activité, c’est une pratique de la médiation artistique. C’est d’encourager à créer, de ne pas s’empêcher de faire ».

Les fascicules ont déjà servi de support de rencontres, comme l’explique Xavier Girard : « Entre spécialistes (à l’Université de Gand, à Bruxelles), mais aussi avec des enfants d’Orléans et des publics variés à l’Institut français de Rabat, au Maroc. » Pour le coordinateur pédagogique, pas de doute, le corpus est fait pour être étudié, mais aussi, et surtout partagé avec les grands érudits comme les petits créateurs.

« J’organise une première présentation publique à Orléans de cette collection, une journée d’étude ouverte, le 9 février prochain, avec chercheurs, étudiants et enfants inscrits dans les ateliers de dessin de l’ESAD, curieux. En anticipant un peu, c’est pour moi l’occasion de rendre public un projet d’enfant hors normes, un très beau témoignage (à mon sens) actuel du rapport au périodique illustré d’une génération, le tout dans un contexte historique bien particulier (loi de 49) », assure Xavier Girard.

Collection Aventures : l'expo dont vous êtes le héros

Xavier Girard mêle dans son projet les originaux allant de 4 à 80 pages, les numérisations, mais aussi des centaines de photos de famille ainsi que des illustrés de l’après-guerre, des correspondances et des écrits pour mettre en contexte l’impressionnant travail du jeune Norbert dans un contexte tout particulier, celui de la loi de 1949 sur les publications à destination de la jeunesse. Rappelons que cette loi visait à contrôler et moraliser les publications jeunesse, censure somme toute inefficace sur le travail du jeune garçon.

Simonne, sa mère, ne cessera de l’accompagner et de le soutenir dans son titanesque projet, d’où l’importance de ces centaines de photos d’un quotidien hors du commun de publication à huis clos dans cette famille d’éditeur. Envisagée sur un espace scénographie d’environ 200 m2, l’exposition proposerait plusieurs niveaux de lecture, mais aussi plusieurs conceptions linguistiques (français, anglais et italien).

Xavier Girard entend lier documents anciens et numériques afin de créer des espaces immersifs accessibles à tous ainsi que des parcours interactifs pour en faire une exposition « dont vous êtes le héros ».

Xavier Girard cherche aussi à construire des passerelles sur l’évolution des pratiques actuelles comme témoins de celles d’hier. « Le cœur du sujet, c’est la relation d’un enfant avec le support du divertissement narratif de son époque. Donc pour Norbert, un lien très étroit avec le périodique, mais aussi le kiosque ou même le marché aux puces. Aujourd’hui, impossible de faire le lien sans le transposer aux supports actuels, comme les webtoons. »

Pour poursuivre dans le partage, des ateliers de sensibilisation, de médiation ainsi que des actions culturelles sont également évoquées. En attendant la réalisation et la possible visite de l’exposition Collection Aventures, il est d’ores et déjà possible d’adhérer au club Collection Aventures afin de suivre l’actualité du projet et ses avancements via Instagram.

« Malgré leur caractère imparfait, ces premières images du corpus vous donneront une idée du caractère inédit de ce corpus », ajoute-t-il.

Après avoir participé à un premier colloque de recherche autour de la bédéphilie (Université de Bordeaux) et la préparation d’un article pour la revue Comicalités, reste alors l’édition. « Je suis en contact avec la direction du CIBD (par l’intermédiaire de Jean-Christophe Menu) mais doute que mon rendez-vous prévu fin janvier soit maintenu. Plusieurs possibilités/projets d’édition autour du corpus sont en réflexion (avec JC Menu et/ou La 5e Couche et/ou L’Articho) ; d’autres pourraient voir le jour. »

Une découverte patrimoniale qui pourrait bien faire parler d’elle.

crédits photo : Simonne Moutier en 1956 : Norbert tenant à la main l'un de ses illustrés // Xavier Girard; déballage / rencontre à l'Université de Rabat, au Maroc