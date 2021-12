Première bande-annonce pour Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore

Attendu dès le 7 avril 2022 dans les salles de cinéma européennes, le troisième volet de la saga Les Animaux fantastiques réunira à l'écran Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston et Mads Mikkelsen.

Le film est réalisé par David Yates, sur un scénario de J.K. Rowling et Steve Kloves, d’après un script de J.K. Rowling. Yates s'était déjà chargé des deux précédents films...

Le professeur Albus Dumbledore (Jude Law) sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne) pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe intrépide.

Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter des animaux, anciens et nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps dans l’ombre ?