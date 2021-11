Le classique Devine combien je t’aime devient un film d'animation

Traduit dans cinquante-sept langues et vendu à plus de cinquante millions d’exemplaires à travers le monde, Guess How Much I Love You investit à présent les écrans de cinéma, à partir de ce 17 novembre. Il a ainsi popularisé dans la culture anglosaxonne la réponse du Grand Lièvre Brun au Petit Lièvre Brun : « I love you to the moon and back. »

Je t’aime, grand comme un aller-retour sur la Lune.

Les différents courts-métrages du Noël de petit lièvre brun ont été réalisés par Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin, Isabelle Favez et Jo Boag, sur des scénarii signés par Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin et Isabelle Favez.

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit !

Sam McBratney est décédé en septembre 2020.