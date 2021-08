Abel Quentin reçoit le Prix Maison rouge Biarritz 2021 avec Le Voyant d'Étampes

« J’allais conjurer le sort, le mauvais œil qui me collait le train depuis près de trente ans. Le Voyant d’Etampes serait ma renaissance et le premier jour de ma nouvelle vie. J’allais recaver une dernière fois, me refaire sur un registre plus confidentiel, mais moins dangereux. » L’histoire de son universitaire amateur de dives bouteilles à l’excès et tout juste arrivé à la retraite est donc désignée par les jurés, qui eux, promis, n’avaient rien bu avant.

Abel Quentin, pour son premier roman, Soeur, avait été retenu dans la sélection prix Goncourt, et poussa jusqu’à la liste finale du prix Goncourt des lycéens en 2019. L’édition poche sortira ce 8 septembre chez J’ai lu, après 2003 exemplaires vendus du grand format (donnée Edistat).

Le Prix littéraire a été créé en 2019 grâce à la mobilisation des 8 écrivains membres du jury vivant au Pays basque suivant une idée de Frédéric Beigbeder et Frédéric Schiffter qui, comme la Maison Rouge à Biarritz, Organisateur du Prix et lieu culturel, souhaitent que le Pays basque dispose d’une distinction littéraire.

Crédit photo © Audrey Dufer