Rentrée littéraire : prix, récompenses et heureux lauréats 2021

Cette liste recouvre tous les prix littéraires décernés aux écrivains francophones ou ayant été traduits en français, et touche indifféremment à tous les genres et formats. Du prix Goncourt aux récompenses moins connues, elle suit un ordre purement alphabétique et vise l’exhaustivité. Elle s’accompagne d’un bref descriptif de chaque prix ainsi que des palmarès disponibles sur le site ActuaLitté.