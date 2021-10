Le livre jeunesse Même les souris vont au paradis adapté en film d'animation

Distribué par l'entreprise française Gebeka Film, regroupant un catalogue de plus d'une centaine de films (Kirikou, Brendan et le secret de Kells, Une vie de chat, Ma vie de Courgette...), le film a été réalisé par Denisa Grimmova et Jan Bubenicek, sous la production de Vladimír Lhoták. Il combine plusieurs techniques visuelles : celle du stop-motion pour l’animation de marionnettes dans des décors traditionnels, une animation 3D numérique pour certains animaux et insectes qui volent ou qui nagent, avec des effets spéciaux alliant la photogrammétrie, le matte-painting et le vidéo-mapping pour les séquences de la Forêt des Forêts. Au final, plus de 80 décors, sur 8 plateaux simultanés, pendant près de 14 mois, ont accueilli plus d’une centaine de marionnettes.

Le livre regroupe les voix de Marie Nonnenmacher, Vincent De Bouard et Jérôme Pauwels.

Le synopsis du film :

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises…

L'autrice, originaire de Prague, Iva Prochazkova, a écrit des pièces de théâtre, des romans, des nouvelles et des ouvrages pour les enfants. Dans son livre, elle a voulu rendre hommage aux âmes animales, bien moins considérée que l'âme humaine, « même si son existence n’a jamais été prouvée ».

Elle explique : « Presque tous les enfants aiment s’amuser et presque tous les enfants se demandent ce que signifie la mort, ce qui se passe une fois que nous sommes partis. J’ai décidé de réunir les deux et d’écrire un livre amusant sur la mort, mais aussi sur l’amitié, surtout quand elle est impossible. » (via Allociné)

Crédits : Gebeka Films