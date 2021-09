Louis-Philippe Dalembert lauréat du Prix de la Banque Privée BPE 2021

« Je suis heureux de remettre le Prix Patrimoines de notre Banque Privée BPE à Louis-Philippe Dalembert pour son formidable roman Milwaukee Blues. Je tiens à saluer une nouvelle fois l’implication du Jury, des maisons d’édition et de Floryse Grimaud pour la qualité de cette dernière sélection. Organiser cette cérémonie pour la première fois au sein du prestigieux Hôtel de la Marine, haut lieu chargé d’histoire, met en lumière notre politique de mécénat culturel et confirme notre positionnement de banque privée positive et citoyenne. », a déclaré Jean-Marc Ribes, président du directoire de la Banque Privée BPE, et membre du jury du prix littéraire.

Créé à l’initiative de Jean-Marc Ribes, ce prix de rentrée littéraire couronne, depuis 2016, un roman « qui célèbre la langue française et porte un regard sur la société et le monde tels qu’ils vont ».

L’écrivain haïtien de 58 ans succède ainsi à Nathacha Appanah, Véronique Olmi, David Diop et Victoria Mas, tous lauréats du prix.

« Quelle délibération ! Je tiens à remercier chaque membre du jury pour sa contribution à ce moment de grâce. Oui, pas moins. Et seul, le doux secret des délibérations me retient d’entrer dans le détail des échanges, le feu des passions, les délices cultivées, la bonne et mauvaise foi partagée, le respect et l’amitié, déployés au service de chaque roman de la sélection et le choix d’un formidable lauréat », se félicite Daniel Picouly, président du Jury. Un jury prestigieux constitué, outre de Daniel Picouly, de : Bruno Corty, Irène Frain, Floryse Grimaud, Jean-Marc Ribes, Laïla Séfrioui, François Sureau, Didier Van Cauwelaert, Pierre Vavasseur et Olivier Weber

De son côté, l’auteur a salué l’initiative de la Banque Privée BPE qui, « en créant ce prix pour récompenser un roman “qui porte un regard solidaire sur la société”, la Banque Privée BPE a compris que la littérature ne saurait exister en dehors de son temps. Au risque, sinon, de perdre sa raison d’être ».

