Richard Rechtman reçoit le prix Paris-Liège 2021

Jeanine Schoonbroodt Secrétaire du Prix littéraire Paris-Liège, annonce que le jury a attribué la récompense ce 16 septembre, à Richard Rechtman pour son essai La vie ordinaire des génocidaires, publié par CNRS.

Paris, 2015 : le terrorisme djihadiste touche massivement la capitale française et fait près de 150 morts. Pour qualifier les auteurs de ces meurtres, on parle tantôt d'hommes radicalisés soumis à une idéologie, tantôt d'hommes médiocres, "banaux", qui ne font qu'obéir aux ordres, tantôt de monstres assoiffés de sang. Comme pour les tueurs de masse des plus grands crimes de l'histoire contemporaine, on se demande sans cesse qui sont ces hommes capables de tuer ainsi à la chaîne.

Le “Prix Paris – Liège”, doté de 10.000,00 EUR (dix mille euros) offerts par la Ville de Liège, récompense annuellement le meilleur essai original portant sur les sciences humaines, écrit en langue française et publié au cours de l’année qui précède celle de la remise du prix.

Par « essai », on entend un ouvrage de réflexion théorique et critique destiné à un public large et non nécessairement spécialisé. Ses critères en sont la qualité d’écriture, la pertinence scientifique des idées développées et l’originalité du thème abordé.

En 2020, Frédéric Joly avait été salué pour La Langue confisquée. Lire Victor Klemperer aujourd’hui (Ed. Premier Parallèle).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Rentrée littéraire : prix, récompenses et heureux lauréats 2021

Dossier : les romans de la rentrée littéraire 2021 à découvrir