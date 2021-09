16e Edition du Prix Senghor : Annie Lulu saluée pour La mer noire dans les grands lacs

Le jury a beaucoup lu et a réussi à dégager une majorité, pour distinguer une auteure : Annie Lulu, pour son premier roman intitulé, La mer noire dans les Grands Lacs, publié aux éditions Julliard.

Son premier roman a été distingué par le jury du Prix Senghor, délibérations terminées hier (15 septembre) en fin d’après-midi.

« Annie Lulu est l’illustration parfaite de la Francophonie, car elle est d’origine Roumaine, rom et juive par sa mère et congolaise par son père. Une mosaïque d’identités qui se ressent dans son ouvrage, et qui incarne bien la polyphonie francophone et francophile linguistique, définie par l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) », poursuit la responsable du prix.

Née en Roumanie dans une société raciste et meurtrie par la dictature, « Nili » n’a jamais connu son père, un étudiant congolais disparu après sa naissance. Surmontant au fil des ans sa honte d’être une enfant métisse, « Nili » décide de fuir à Paris où elle entend, un jour, dans la rue, le nom de son père : Makasi.

Ce sera le point de départ d’un long voyage vers Kinshasa à la recherche de ses racines africaines. Elle y rencontrera l’amour, le combat politique, la guerre civile et la mort. De toutes ses aventures, naîtra un fils auquel s’adresse cette vibrante histoire d’exil intérieur, de déracinement et de résurrection.

« Écrit d’une plume flamboyante, à la fois poétique, intense, épique et musicale, au carrefour des traditions balkaniques et africaines, ce premier roman sur la quête des origines bouleverse par sa profondeur et sa beauté », relève le jury.

