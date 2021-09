Amélie Nothomb dans la liste du Renaudot des lycéens 2021

Un comité de sélection formé de représentants des différents partenaires (Éducation Nationale, Association des Amis de Théophraste Renaudot, médiathèque de Loudun, Libraire Gibert Joseph), choisit dans la liste du jury Renaudot parisien, six romans pour le Prix Renaudot des Lycéens.

Après avoir lu ces romans, les lycéens deviennent jurés littéraires, en débattant et en échangeant entre eux et avec leurs enseignants. Les délégués des élèves (deux élèves pour chacun des lycées) se réunissent et délibèrent le temps d’une matinée au lycée Marc Godrie. Le vote final a lieu à bulletin secret.

La sélection est la suivante :

Anne Berest, La carte postale, Grasset

Pierre Darkanian, Le rapport chinois, Anne Carrière

Etienne Kern, Les envolés, Gallimard

Mathieu Palain, Ne t’arrête pas de courir, L’Iconoclaste

Amélie Nothomb, Premier sang, Albin Michel

Sophie Avon, Une femme remarquable, Mercure de France

Fort de l’expérience vécue en 2020 avec les contraintes de la crise sanitaire, la médiathèque de Loudun va continuer à dématérialiser les contenus de ses animations qu’elle espère pouvoir organiser en présence du public :

- 24 septembre: présentation des six romans en lice par l’équipe de la médiathèque, suivie de la mise en ligne de vidéos de présentation de chaque roman.

- 20 octobre : la lecture à voix haute, par la Compagnie Blast, de plusieurs extraits des romans en lice. Cette lecture fera l’objet d’une captation vidéo par les élèves de la section CAV du lycée Guy Chauvet.

- 16 novembre : juste avant la proclamation, rencontre entre le public et les jurés lycéens de Loudun. Cet échange sera enregistré en audio.

Ces vidéos seront partagées via les réseaux sociaux et via la plateforme You Tube du Prix Renaudot des Lycéens.

