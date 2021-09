David Mitchell et Aleksandar Hemon, deux auteurs embarqués dans Matrix Resurrections

David Mitchell retrouve Lana Wachowski, puisqu'il avait vu son livre Cartographie des nuages adapté par les Wachowski pour Cloud Atlas, sorti en 2012. Quant à Aleksandar Hemon, écrivain américain d'origine bosnienne, il a rencontré un vif succès dès son premier roman, De l'esprit chez les abrutis (traduit par Johan-Frédérik Hel Guedj chez Robert Laffont).

La réalisatrice s’est entourée de ses collaborateurs de la série Sense8, comme les directeurs de la photo Daniele Massaccesi et John Toll, des chefs-décorateurs Hugh Bateup et Peter Walpole, du chef-monteur Joseph Jett Sally, de la chef-costumière Lindsay Pugh, du superviseur effets visuels Dan Glass, et des compositeurs Johnny Klimek et Tom Tykwer.

Dans ce nouveau chapitre, on retrouve Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss dans les rôles emblématiques qu’ils ont rendus célèbres : Neo et Trinity. Jada Pinkett Smith est aussi présente au casting.

Le film sera sur les écrans de cinéma le 15 décembre 2021.